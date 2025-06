Mike Verweij onthult: "Ajax verlangt drie miljoen euro voor hem"

Ajax is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen en verslaggever Mike Verweij heeft op de website van de Telegraaf weer een aantal interessante nieuwtjes te melden.

"Norwich City heeft op dit moment de beste papieren om Jakov Medic (26) over te nemen", verklapt hij. "De Championshipclub heeft concurrentie van WBA en een aantal laagvliegers uit de Bundesliga, maar geniet nu de voorkeur van de centrale verdediger. Ajax nam de Kroaat in de zomer van 2023 voor drie miljoen euro over van Sankt-Pauli en verlangt nu een vergelijkbare transfersom", weet Verweij.

"Tot slot is het een kwestie van tijd voordat de komst van Vitezslav Jaros (23) wordt aangekondigd", vervolgt de clubwatcher. "De Tsjechische doelman, die een jaar wordt gehuurd van Liverpool, doorstond de medische keuring. De juristen zijn bezig met de laatste details van de contracten", besluit Verweij over de komst van de keeper. Jaros moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Remko Pasveer en een nieuwe doelman.