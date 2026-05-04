Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer lijkt zich steeds meer toe te spitsen op één naam. Volgens clubwatcher Mike Verweij is Míchel momenteel de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen voor de groep te staan in Amsterdam.
De naam van de trainer van Girona circuleerde al langer in de wandelgangen, maar in de podcast Kick-off bevestigt Verweij dat hij daadwerkelijk bovenaan het lijstje staat. "Het is nog steeds zo dat Míchel van Girona de beoogde opvolger van Óscar García is", aldus de journalist.
Toch houdt Ajax nog een slag om de arm. De club wil pas echt doorpakken zodra Girona zeker is van handhaving in La Liga. "Bij Ajax vinden ze wel dat ze moeten wachten tot Girona veilig is om écht heel goed met hem in gesprek te kunnen gaan. Maar normaal gesproken...", vervolgt Verweij.
Dat Míchel op dit moment de beste papieren heeft, staat volgens hem buiten kijf. "Hij ligt nu op pole position. Dat biedt geen garantie dat hij het daadwerkelijk gaat worden, maar ik denk dat ze daar in eerste instantie wel op inzetten."
Girona bevindt zich momenteel nog in de gevarenzone van de competitie, wat de situatie extra spannend maakt. De club staat zestiende en heeft nog werk te verrichten om definitief zeker te zijn van lijfsbehoud.
