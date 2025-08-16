Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"

Ajax is op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. De naam van Edson Álvarez werd deze week nadrukkelijk in verband gebracht met de Amsterdammers. De Mexicaan moet dan gehuurd worden van West Ham United, weet Ajax-watcher Mike Verweij.

"Dat klopt, die naam is besproken", reageert Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. Wel plaatst hij een kanttekening. "Ajax heeft net twintig miljoen bespaard aan salarissen en ik weet wat hij ongeveer verdient in de Premier League. Dat is erg veel. Dus ook huren lijkt op dit moment gewoon financieel onmogelijk."

"Op dit moment is trouwens alles onmogelijk voor de nummer zes-positie. Er moeten eerst spelers uit voordat er actie ondernomen kan worden", aldus Verweij, die aangeeft dat Álvarez niet de topkandidaat is. "Uiteindelijk kan hij in beeld komen en ik denk dat een heleboel fans het fantastisch vinden als hij terugkomt, maar hij is niet de nummer één. Ze hebben ook twee andere namen, waarmee ze op de achtergrond bezig zijn voor het geval dat er spelers vertrekken."