Mike Verweij onthult transfer: "Ajax troeft PSV en Feyenoord af"

Ko Itakura gaat definitief een contract tekenen bij Ajax. Dat laat Ajax-watcher Mike Verweij weten. Itakura komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent een contract voor vier jaar met een optie voor nog een jaar.

Ajax moet diep in de buidel tasten voor de 28-jarige verdediger, want de Amsterdammers betalen een transfersom van 10,5 miljoen euro en maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen. "Door de transfer troeft Ajax de vaderlandse top af om de gunsten van Itakura", schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. "PSV en Feyenoord waren allebei ook geïnteresseerd, maar de Amsterdammers gaan met hem aan de haal. De oud-speler van FC Groningen wil graag met de Amsterdammers de Champions League in."

Itakura ondergaat vrijdag de medische keuring in Amsterdam en zal bij groen licht zaterdag zijn verbintenis ondertekenen. Het eerste duel met Telstar komt te vroeg voor de Japanner, omdat nieuwe spelers voor vrijdagmiddag 12.00 uur ingeschreven moeten zijn bij de KNVB. Daarnaast moet Itakura nog wachten op zijn werkvergunning. De verwachting is dat de fitte Japanner op 17 augustus tegen Go Ahead Eagles zijn debuut kan maken.

De transfer van Itakura naar Ajax heeft wel gevolgen voor de transferplannen van de Amsterdammers. "Door de transfersom is er bij Ajax nu geen ruimte meer om een ’6’ of een linksback te halen, tot er andere spelers zijn verkocht", aldus Verweij.