Mike Verweij ontkent geruchten: "Nooit een bod gedaan door Ajax"

Ajax heeft nooit een officieel bod uitgebracht op Carlos Vicente. Dat vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off . De afgelopen dagen leek het alsof de Amsterdammers serieus in de race waren voor de Spaanse buitenspeler van Deportivo Alavés, maar volgens Verweij ligt dat beeld genuanceerder.

De naam van Vicente dook overal op, zeker toen Birmingham City uiteindelijk toesloeg en een fors bedrag betaalde. Daardoor ontstond het idee dat Ajax de strijd had verloren. Volgens Verweij is dat echter niet het juiste verhaal.

"Dat is wel een heel bijzonder verhaal", stelt hij. "Er werd gedaan alsof er heel veel belangstelling was. We kunnen wel één ding concluderen: Vicente heeft een heel goede zaakwaarnemer, want het schijnt dat Birmingham helemaal in paniek is geraakt, en een enorm bedrag heeft geboden."

Hij vervolgt. "Ajax heeft geïnformeerd, zoals ze bij een speler of tien hebben geïnformeerd, maar er is nooit een bod gedaan door Ajax. Vicente stond op de radar, zonder meer. Hij stond op een lijstje, ook dat. Maar er is geen bod gedaan."

Opvallend is vooral dat Vicente intern niet als uitgesproken versterking werd gezien. Binnen Ajax leefde geen groot enthousiasme over de vleugelspeler. "Wat je hoorde was dat ze bij Ajax niet heel erg gecharmeerd van hem waren. In de zin van: ze vonden hem niet veel beter dan Edvardsen (Oliver), en nog minder dan Moro (Raul)."