Mike Verweij ontkracht transfergerucht: "Absoluut geen sprake van"

Ajax heeft afscheid genomen van Mika Godts en moet de transfermarkt op voor een vervanger. De Amsterdammers werden het voorbije weekend gelinkt aan Arnaut Danjuma, maar dat gerucht heeft Ajax-watcher Mike Verweij uit de wereld geholpen.

"Ik zag de naam van Danjuma voorbijkomen en zag dat de collega's van Eindhovens Dagblad ontkrachtten dat PSV belangstelling had", begon Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik heb het ook even geïnformeerd bij Ajax. Er is op dit moment, en zeg nooit nooit, absoluut geen sprake van."

Het is natuurlijk geen geheim dat Ajax op zoek is naar een aanvaller, maar Verweij denkt dat er meer zit achter de geluiden rondom Danjuma. "Het is vaak dat als twee van zulke clubs genoemd worden, dan lijkt het alsof de speler door de agent even in de markt wordt gezet", aldus de Ajax-watcher.