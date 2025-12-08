Mike Verweij openbaart: "Die speler is bij Ajax aangeboden..."

Ajax verwacht niet dat Takehiro Tomiyasu transfervrij naar Amsterdam komt. Vanuit het buitenland is er veel interesse in de Japanner, terwijl Ajax mogelijk niet te lang aan de verdediger wil vastzitten. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-off.

"Er stond interesse in, dat klopt wel, maar die speler is bij Ajax aangeboden", zegt Verweij over de mogelijke transfer. "Hij heeft dezelfde zaakwaarnemer als die NEC-spelers. Hij is dus aangeboden in Amsterdam, maar er is ook heel veel interesse vanuit Duitsland en Italië in die jongen."

Het naderende transferwindow speelt voor Ajax geen grote rol, aangezien Tomiyasu momenteel zonder club zit. Toch is de verdediger lange tijd geblesseerd geweest. "Hij is zo lang geblesseerd geweest dat, als Ajax hem wil hebben, ze hem heel kort willen binden. Een halfjaar. Dan mogelijk met de optie voor nog een seizoen. Bij Ajax houden ze er op dit moment niet heel erg veel rekening mee."

Valentijn Driessen, die ook in de podcast aanwezig is, ziet weinig in de mogelijke aanwinst. "Wat moet je hier nou weer mee", vraagt hij zich hardop af. "Die gozer is zo lang geblesseerd geweest en dan gaat hij bij jou optrainen om het WK te halen. Dat is het enige dat hij wil." Verweij nuanceert dit echter: "Het kan wel heel goed uitpakken, maar het is wel een ongekend risico. Die jongen moet er meteen staan, want dat moet er gebeuren bij Ajax."