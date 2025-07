Mike Verweij over Ajax-transfer: "Dat kan Salzburg opeens denken"

Mike Verweij gaat er van uit dat Oscar Gloukh op korte termijn 'gewoon' naar Ajax vertrekt. De verslaggever van de Telegraaf laat in de podcast 'Kick Off' weten dat de club uit Amsterdam op een haar na rond is met de topclub uit Oostenrijk.

"Wij hebben gezegd dat er op hoofdlijnen overeenstemming is", blikt hij terug. "Nou, Ajax is in gesprek met RB Salzburg. Salzburg zegt: 'Dit willen wij hebben, dit is de range. Ajax zegt: 'Oké, dat kunnen en willen wij betalen.' Dan is er, min of meer, overeenstemming. Alleen, dan moet je dat nog wel even aftikken", aldus Verweij, die Gloukh deze week een goede wedstrijd zag spelen tegen SK Brann. De aanvallende middenvelder gaf een fraaie assist.

"Dan kan Salzburg opeens denken: 'Dat hebben we wel gezegd, maar we vragen nog wat meer.'", vervolgt de verslaggever. "Ajax heeft het bod verhoogd en ook daar is op hoofdlijnen overeenstemming. Alleen Ajax moet wel, vanwege de financiële situatie, zo puzzelen dat je elk touwtje aan elkaar moet knopen. Zolang die handtekeningen niet gezet zijn, loop je het risico dat er een andere club tussendoor komt. Of dat die jongen zich bedenkt, of dat Ajax zich bedenkt."

Verweij vertelt echter dat Ajax niet meer zal terugkrabbelen. "Ze zijn overtuigd dat hij echt een meerwaarde is", weet hij. "Maar het is nog steeds niet afgetikt. Nu is de kans heel groot dat als wij deze studio uitlopen, dat het weer een stap verder is. De hoop bij Ajax is dat er spijkers met koppen geslagen worden. In de zin van: dat er contracten gestuurd gaan worden en dat er handtekeningen gezet gaan worden. Ajax hoopt het echt op heel korte termijn af te tikken."