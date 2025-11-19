AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Mike Verweij over oud-Ajacied: "Dat is toch wel een missertje"

Stefan
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij denkt dat Michael Reiziger voor het EK van afgelopen zomer met Jong Oranje in de fout is gegaan. De oud-Ajacied riep Mexx Meerdink en Luciano Valente in eerste instantie niet op, al kwam laatstgenoemde later alsnog bij de ploeg.

"Ik denk dat Reiziger in potentie een hele goede coach is", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij heeft het bij Jong Ajax met Bogarde heel goed gedaan. Ze zijn kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was wel een betere lichting dan nu. Maar heeft hij goed gedaan. Maar als je ziet waar Willem Weijs staat… als je de ranglijst op de kop houdt, staat hij ook bovenaan."

Inmiddels is Reiziger al enige tijd de bondscoach van Jong Oranje en met de beloften moet hij serieus vrezen voor het mislopen van het WK van volgend jaar. Volgens Verweij maakte de trainer ook tijdens het afgelopen EK al wat foutjes. "Reiziger heeft het afgelopen EK ook een aantal jongens gepasseerd die hij toch mee had moeten nemen."

"Dan heb je het over Meerdink en Valente. Valente is er uiteindelijk wel bijgekomen. Maar dat is toch wel een missertje. Dat staat niet goed op zijn cv. Maar ik denk wel dat hij uiteindelijk een hele goede coach is of kan worden", aldus Verweij.

Gerelateerd:
Michael Reiziger

Michael Reiziger hard voor Jong Oranje: "Heel erg aan geërgerd"

0
Noa Lang bij Napoli

19-jarige krijgt taakstraf voor doodsbedreigingen aan Noa Lang

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Michael Reiziger Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd