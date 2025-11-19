Mike Verweij over oud-Ajacied: "Dat is toch wel een missertje"

Mike Verweij denkt dat Michael Reiziger voor het EK van afgelopen zomer met Jong Oranje in de fout is gegaan. De oud-Ajacied riep Mexx Meerdink en Luciano Valente in eerste instantie niet op, al kwam laatstgenoemde later alsnog bij de ploeg.

"Ik denk dat Reiziger in potentie een hele goede coach is", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij heeft het bij Jong Ajax met Bogarde heel goed gedaan. Ze zijn kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was wel een betere lichting dan nu. Maar heeft hij goed gedaan. Maar als je ziet waar Willem Weijs staat… als je de ranglijst op de kop houdt, staat hij ook bovenaan."

Inmiddels is Reiziger al enige tijd de bondscoach van Jong Oranje en met de beloften moet hij serieus vrezen voor het mislopen van het WK van volgend jaar. Volgens Verweij maakte de trainer ook tijdens het afgelopen EK al wat foutjes. "Reiziger heeft het afgelopen EK ook een aantal jongens gepasseerd die hij toch mee had moeten nemen."

"Dan heb je het over Meerdink en Valente. Valente is er uiteindelijk wel bijgekomen. Maar dat is toch wel een missertje. Dat staat niet goed op zijn cv. Maar ik denk wel dat hij uiteindelijk een hele goede coach is of kan worden", aldus Verweij.