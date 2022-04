Geschreven door Idse Geurts 12 apr 2022 om 11:04

Ajax-watcher Mike Verweij denkt dat André Onana ‘gewoon’ op doel moet blijven staan. De keeper steekt niet in de beste vorm en moet de laatste tijd aardig wat doelpunten incasseren. Door zijn prestaties, en gedrag buiten het veld, is er veel kritiek op Onana. Veel supporters vinden dat Erik ten Hag de net herstelde Maarten Stekelenburg weer onder de lat moet zetten. Toch is Verweij het hier niet mee eens. Dit meldt de verslaggever in de Kick-Off podcast van De Telegraaf.

“Heel veel mensen vinden dat je Onana niet meer moet opstellen. Zijn gedrag was ook niet heel handig”, begint Verweij. “Hij is niet in topvorm, maar Maarten Stekelenburg, die na 28 augustus geen wedstrijd meer heeft gekeept en tegen FC Twente in de fout ging, heeft waarschijnlijk nog veel meer tijd en ritme nodig”, stelt de verslaggever. Een andere optie voor onder de lat zou Jay Gorter zijn, maar volgens Verweij zou dit een groot risico zijn. “Het is een jongen die nog geen wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld”, stelt Verweij. De beste optie lijkt dus om Onana op doel te laten staan.