Mike Verweij reageert op Fred Grim-uitspraak: "Dat is hij niet"

Grim erkent dat de vorm van Ajax momenteel niet optimaal is, maar zegt op de persconferentie dat hij zich geen zorgen maakt over zijn positie. "Dat is hij niet. Alleen hij gaat zelf ook niet de handdoek in de ring gooien", zegt Verweij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

Grim laat doorschemeren dat hij de kritiek op Ajax snapt. "Ik stelde hem ook de vraag: begrijp je dat mensen zich afvragen wat jullie in een hele trainingsweek doen? Dat had hij zelf nog niet gehoord, dat mensen zich dat afvragen, maar hij kon het zich wel voorstellen", aldus Verweij.