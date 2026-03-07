Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Mike Verweij reageert op Fred Grim-uitspraak: "Dat is hij niet"

Cherine
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Fred Grim maakt zich geen zorgen om een 'Willem Weijs-effect', laat Mike Verweij weten. Ondanks de matige vorm van Ajax voelt Grim zich niet bedreigd qua ontslag, zo zegt hij op de persconferentie.

Grim erkent dat de vorm van Ajax momenteel niet optimaal is, maar zegt op de persconferentie dat hij zich geen zorgen maakt over zijn positie. "Dat is hij niet. Alleen hij gaat zelf ook niet de handdoek in de ring gooien", zegt Verweij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf

Grim laat doorschemeren dat hij de kritiek op Ajax snapt. "Ik stelde hem ook de vraag: begrijp je dat mensen zich afvragen wat jullie in een hele trainingsweek doen? Dat had hij zelf nog niet gehoord, dat mensen zich dat afvragen, maar hij kon het zich wel voorstellen", aldus Verweij.

