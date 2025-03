Mike Verweij roemt AZ-talent: "Als hij bij Ajax had gespeeld..."

Mike Verweij was in de podcast Kick-Off op de website van de Telegraaf vol lof over Kees Smit. De aanvallende middenvelder viel donderdagavond in bij AZ, dat in de halve finale van de KNVB Beker (na een strafschoppenserie) wist te winnen op bezoek bij Heracles Almelo.

"Echt een geweldige voetballer”, begint de verslaggever. "Als je hem gisteren ziet invallen tegen Heracles, zie je aan alles dat het een geweldige voetballer is. Als hij bij Ajax had gespeeld, had hij nu al veertig Eredivisie-wedstrijden op zijn naam gehad. Bij Tygo Land (PSV, red.) heb ik dat gevoel ook", aldus Verweij.

"AZ heeft een geweldige opleiding en ze doen het fantastisch, maar je zou hopen dat de spelers toch iets eerder in het elftal komen", vervolgt hij. “Je ziet het bij een speler als Mokio: zet ze maar neer en ze voetballen mee. Maar Sven Mislintat haalde bijvoorbeeld Tahirovic naar Ajax… Juist als de financiële nood hoog is doen clubs een beroep op hun jeugd en dat pakt bijna altijd goed uit", besluit Verweij over de aanstormende talenten in de Eredivisie.