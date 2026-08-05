Mike Verweij snapt niet dat Ajax niet aanklopte bij PSV: "Raar"
Joël Drommel is officieel terug bij FC Twente. De doelman keert na vier jaar terug in Enschede en tekende een contract tot de zomer van 2030. Volgens journalist Mike Verweij hebben de Tukkers een uitstekende versterking binnengehaald.
Drommel verruilde FC Twente in 2021 voor PSV, maar speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sparta Rotterdam. Daar maakte de 29-jarige keeper veel indruk met sterke optredens. Hij werd gelinkt aan onder meer Feyenoord, maar keerde eerder deze week terug bij FC Twente. In de podcast Kick-off van De Telegraaf steekt Verweij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Een geweldige keeper", begint hij. "De Joël Drommel van vorig seizoen bij Sparta Rotterdam... Iedereen heeft hem gezien, hij had echt een uitstekend seizoen."
Volgens Verweij is de ontwikkeling van Drommel niet verrassend. De doelman kreeg in eerdere jaren geregeld kritiek vanwege fouten, maar heeft zich inmiddels sterk ontwikkeld. "Dat is vaak zo bij keepers. Naarmate ze ouder worden, worden ze gewoon heel veel beter, omdat je elke fout, en die heeft hij zeker gemaakt, je een keer gemaakt moet hebben."
De journalist begrijpt dan ook niet waarom de topclubs uit Nederland zich niet voor Drommel hebben gemeld. "Ik vind het raar dat Feyenoord of Ajax niet bij hem terecht zijn gekomen. Ik ben heel erg gecharmeerd van hem", aldus Verweij. Uiteindelijk koos Feyenoord voor Tjark Ernst, terwijl Ajax Marc-André Ter Stegen op huurbasis binnenhaalde.
Verweij verwacht bovendien dat Drommel bij FC Twente niet zomaar genoegen zal nemen met een reserverol. Hij ziet kansen voor de doelman, mede doordat Unnerstall volgens hem een minder seizoen achter de rug heeft. "Ik vond hem vorig jaar veel minder", stelt Verweij. "Het lijkt erop alsof daar wel een beetje de sleet op begint te komen. Hij had écht niet zijn beste seizoen", besluit hij.
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