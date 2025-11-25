Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"

Arthur
bron: Kick Off
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf Foto: © Screenshot De Telegraaf

Ajax is achter de schermen volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. De komst van een nieuwe TD heeft momenteel hoge prioriteit binnen de club. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de vacante positie van trainer. In de podcast Kick-off doet Mike Verweij een opvallende suggestie: Pascal Jansen zou een serieuze kandidaat kunnen zijn.

John Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als nieuwe trainer van Ajax, maar hij slaagde er niet in het elftal op de rails te krijgen. Na slechts vijftien wedstrijden, waarvan Ajax er vijf won, besloot de clubleiding tot zijn ontslag. Ook technisch directeur Alex Kroes kondigde aan zijn functie neer te leggen, maar blijft voorlopig aan totdat een geschikte opvolger is gevonden.

De zoektocht naar een nieuwe TD is inmiddels in volle gang. Na de afwijzing van Marc Overmars schakelde Ajax snel door. Jordi Cruijff werd genoemd als topkandidaat voor de rol van technisch directeur en de eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Menno Geelen en Marijn Beuker reisden zelfs naar het buitenland voor een oriënterend gesprek met Cruijff.

Daarnaast moet Ajax nog een nieuwe trainer vinden. Over mogelijke kandidaten zegt Verweij in Kick-off: "Hij heeft het bij AZ heel goed gedaan en hij heeft altijd oog gehad voor de jeugd. Ik zou dat wel een hele reële optie vinden op het lijstje met kandidaten. Of hij de voornaamste kandidaat is, dat moet de nieuwe technisch directeur maar bepalen, maar ik zou Pascal Jansen een hele logische naam vinden voor Ajax." Jansen is momenteel actief in de MLS als trainer van New York City FC.

