Mike Verweij acht de kans klein dat Marc ter Stegen nog een seizoen bij Ajax zal spelen. De doelman wordt momenteel gehuurd van FC Barcelona.

Deze week kwam naar buiten dat Ter Stegen zijn zinnen na dit seizoen gezet zou hebben op een terugkeer naar Spanje. "Dat hij voor wat anders gaat kiezen dan voor Ajax, dat lijkt op zich wel logisch", beaamt Verweij in Kick-off van de Telegraaf.

Verweij denkt niet dat Ajax de doelman nog een seizoen in Amsterdam kan houden. "Hij schijnt ongeveer 21 miljoen euro te verdienen bij Barcelona. Ik denk niet dat Ajax dat voor hem gaat neerleggen", voorspelt de clubwatcher.