Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"

Mike Verweij denkt dat Óscar García zijn loopbaan het liefst in Spanje voortzet. Dat vertelt de Ajax-watcher in de podcast van De Telegraaf. De Spaanse trainer werd al eerder in verband gebracht met clubs als Osasuna en Rayo Vallecano. Ook een rol als trainer van Jong Ajax blijft echter nog een optie.

Volgens Verweij kwam er deze week bovendien al vroeg Ajax-nieuws naar buiten via assistent-trainer Juanvi Peinado, die zijn overstap zelf op Instagram bekendmaakte. "Dankzij Peinado is het Ajax-nieuws naar buiten gekomen. Deze man is al zo slim geweest om een hele grote foto van de Johan Cruijff ArenA op zijn Instagram te zetten en daarbij te laten weten hoe dankbaar en blij hij is dat hij daar mag komen werken." Verweij stelt dat technisch directeur Jordi Cruijff waarschijnlijk liever zelf het moment had gekozen om de staf van de nieuwe trainer bekend te maken. "Terwijl Cruijff nog bezig is om alle contracten in orde te maken en zijn staf samen te stellen, wilde hij waarschijnlijk ook zelf zijn moment kiezen. Dat kan niet meer." Door de vroege uitingen lijkt het volgens Verweij bovendien waarschijnlijker dat Ajax rekening houdt met een vertrek van García.

"Het was Cruijff beter uitgekomen om eerst afscheid te nemen van García en daarna alle assistenten die Míchel nodig heeft binnen te halen. Maar deze man heeft het zelf al aangekondigd, dus een persbericht was eigenlijk niet meer nodig. Hij wordt een van de assistenten van Míchel." Ook vanuit Spanje is er volgens de journalist interesse in García, die vorig seizoen nog als interim-trainer actief was bij Ajax. "Rond Garcia is er vanuit Spanje, zo meldde Marca ook, best wat belangstelling. Ik zag Osasuna voorbijkomen en volgens mij nog een andere club." Tot slot verwacht Verweij dat García zijn voorkeur heeft voor een vertrek naar Spanje, ondanks zijn huidige contract in Amsterdam.