Geschreven door Idse Geurts 29 mrt 2022 om 13:03

Afgelopen week bracht RB Leipzig naar buiten dat het Brian Brobbey ‘gewoon’ weer terugverwacht voor het volgende seizoen. Ajax huurt Brobbey sinds januari van de Duitsers en hoopt de spits definitief in te kunnen te lijven. Ook Brobbey heeft aangegeven graag een transfer naar Ajax te maken. Hierdoor kwam de berichtgeving van Leipzig dus als een hard gelach voor beide partijen. Toch denkt Ajax-watcher Mike Verweij dat Ajax zich niet druk hoeft te maken over een mogelijke transfer van Brobbey. Dit laat Verweij weten in een podcast van De Telegraaf.

“Dat moet Leipzig ook roepen”, stelt Verweij over het bericht van Leipzig. “Leipzig wil zoveel mogelijk geld voor hem krijgen. Als hij echt weg wil bij die club, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dan willen zij de hoofdprijs. Dit is onderdeel van het spel. Ajax zal op de achtergrond toekijken, want de bal ligt nu bij Brobbey en zijn zaakwaarnemer. Die zullen oorlog gaan maken als hij echt weg wil”, laat Verweij weten.

“Ik denk dat Ajax het idee heeft dat ze voor hem niet de hoofdprijs hoeven te betalen”, vervolgt de verslaggever. “Het wordt heel vervelend voor Leipzig als zij een speler terugkrijgen die van ellende niet meer wilt voetballen. Hij staat echt op het punt dat hij heel graag terug wil naar Amsterdam”, besluit Verweij.

Als Verweij gelijk krijgt, zal Ajax waarschijnlijk wel diep in de buidel moeten tasten om Brobbey definitief binnen te halen. Toch lijkt dit een goede investering met het oog op de toekomst.