Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

Mike Verweij denkt dat Ajax nog altijd wel open staat voor een vertrek van Kenneth Taylor. De journalist geeft echter wel te kennen dat de Amsterdammers een variabele vraagprijs hanteert voor de middenvelder.

"Ajax maakt wel onderscheid tussen clubs uit de competities", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Porto vinden ze niet zo heel kredietwaardig, dus daar hebben ze een tegenvoorstel heen gestuurd van 35 miljoen euro, en van clubs uit de Premier League wil Ajax zo'n 30 miljoen euro. Wat met bonussen alsnog kan oplopen naar 35 miljoen. Maar intern is er wel redelijk snel bedacht dat Taylor ook voor 25 miljoen euro wel verkocht wordt."

"Dan betalen ze wel veel handgeld voor een club die niet kredietwaardig is", reageert Valentijn Driessen. "Johan Derksen zei dat Luuk de Jong 10 miljoen euro handgeld had gekregen. Hij was transfervrij en is een veelscorende spits, maar ook op een bepaalde leeftijd. 10 miljoen vond ik wel een enorm bedrag", aldus de chef voetbal.