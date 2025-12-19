Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"

Volgens Verweij is de kans groot dat Cruijff veel oud-voetballers gaat binnenhalen bij Ajax. "Als je ziet wie daar allemaal weggejaagd zijn: dat gaat natuurlijk enorm knetteren tussen Beuker en Cruijff", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als Marijn Beuker er dan nog zit, zal hij die ook op zijn kwaliteiten beoordelen. Er gaan in ieder geval onmiddellijk heel veel oud-voetballers betrokken worden als Cruijff komt."

De naam van Cruijff zingt al even rond in Amsterdam. “Dat gaat er natuurlijk gewoon op uitkomen dat Jordi daar na de transferperiode binnenkomt, zoals het ernaar uitziet, en dan zijn ogen goed openhoudt. Hij zal ook een aantal dingen onmiddellijk rigoureus veranderen", besluit Verweij.