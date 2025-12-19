Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij weet dat Jordi Cruijff de nieuwe directeur van Ajax gaat worden. De zoon van John Cruijff wordt statutair directeur en Marijn Beuker wordt titulair directeur. 

Volgens Verweij is de kans groot dat Cruijff veel oud-voetballers gaat binnenhalen bij Ajax. "Als je ziet wie daar allemaal weggejaagd zijn: dat gaat natuurlijk enorm knetteren tussen Beuker en Cruijff", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als Marijn Beuker er dan nog zit, zal hij die ook op zijn kwaliteiten beoordelen. Er gaan in ieder geval onmiddellijk heel veel oud-voetballers betrokken worden als Cruijff komt."

De naam van Cruijff zingt al even rond in Amsterdam. “Dat gaat er natuurlijk gewoon op uitkomen dat Jordi daar na de transferperiode binnenkomt, zoals het ernaar uitziet, en dan zijn ogen goed openhoudt. Hij zal ook een aantal dingen onmiddellijk rigoureus veranderen", besluit Verweij.

