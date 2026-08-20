Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"

De transfer van Gooijer naar SK Lommel leek in kannen en kruiken. Ajax en de Belgische club hadden naar verluidt een akkoord bereikt over een transfersom van 500.000 euro. Nu lijkt de transfer van de jonge Ajacied toch in het water te vallen.

Volgens Verweij komt Gooijer er niet uit met SK Lommel. 'De onderhandelingen tussen de speler en de Belgische club verlopen moeizaam en lijken te mislukken', zo klinkt het. De 21-jarige rechtsback speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij PEC Zwolle en heeft nog een contract tot medio 2029 bij Ajax.