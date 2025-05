Mike Verweij weet: "Ajax wil hem heel graag binnenboord halen"

"In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken dat Tadic al rond is met Ajax, maar daar is geen sprake van", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Er moeten nu heel veel puzzelstukjes gelegd worden en er zijn ook heel veel andere prioriteiten, maar ik denk dat Ajax hem uiteindelijk wel heel graag weer binnenboord wil halen. En dat is waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan een rol te krijgen binnen de organisatie."

"Je kunt hem wel vergelijken met Ivan Perisic. Dat zijn de Balkan-jongens, die in heel veel opzichten het goede voorbeeld geven. Qua training, qua voeding, qua de sportschool in... Ryan Gravenberch werd op de training weleens overgeslagen, omdat hij 's middags de sportschool niet in wilde. Dit soort jongens wil je erbij hebben voor die jonge gasten", aldus de journalist.