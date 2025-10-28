Mike Verweij wijst: "Ajax verpatste hem voor 1,8 miljoen euro"

Kristian Hlynsson bezorgde FC Twente zondagmiddag een vliegende start in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De aanvallende middenvelder maakte al na een paar minuten de openingstreffer tegen de club waar hij tot afgelopen zomer onder contract stond.

"Ajax zakte in Enschede direct door het ijs", beschrijft Mike Verweij op de website van De Telegraaf. "Dat uitgerekend de ijzersterk voor de dag komende Kristian Hlynsson, die afgelopen zomer voor 1,8 miljoen euro werd verpatst aan de Tukkers, al na vier minuten binnenkopte (1-0), maakte de mokerslag extra pijnlijk voor de Ajax-leiding. Opnieuw werd duidelijk dat bij de samenstelling van de selectie voor dit seizoen grote inschattingsfouten zijn gemaakt."

"Dat pleitte Heitinga overigens niet vrij", vervolgt Verweij. "Zijn game plan, zoals hij zijn tactische plan na twee seizoenen als assistent bij West Ham United en Liverpool noemt, werkte niet of werd dramatisch slecht uitgevoerd. Ajax opereerde in een laag blok, maar omdat er niemand wanneer dan ook druk zette, waande FC Twente zich als een God in Frankrijk. Het aanstekelijk spelende elftal van wonderdokter John van den Brom was het eerste bedrijf heer en meester en moest zichzelf alleen verwijten dat het bij rust 'maar' 1-0 was.

Ricky van Wolfswinkel, Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt kregen goede kansen op de tweede treffer, maar scoorden niet. "De statistieken – 63 procent balbezit voor FC Twente en zestien om vier doelpogingen – vertelden het hele verhaal van het eerste bedrijf", aldus Verweij.