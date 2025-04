Mike Verweij wijst zwakste schakel aan bij Ajax: "Beschamend"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en Mike Verweij toont zich kritisch over het spel van de koploper van de Eredivisie. De verslaggever zag dat Bertrand Traoré de zwakste schakel was bij de club uit Amsterdam.

"Wat de thuisclub voor rust op de mat legde, was beschamend. Werkelijk niets ging goed aan de zijde van de koploper, waarbij Bertrand Traoré de kroon spande", schrijft hij op de website van De Telegraaf. "Het was een wonder dat de gasten niet met een (ruime) voorsprong aan de thee gingen, want waar Ajax geen fatsoenlijke kans afdwong, daar stapelde Sparta mogelijkheid op mogelijkheid", blikt Verweij terug.

"Waarom Farioli aan het begin van het tweede bedrijf niet ingreep, was een raadsel", vervolgt hij kritisch. "Na 54 minuten, waarin Ajax om een tegentreffer smeekte, was het alsnog welletjes en maakten Traoré en Brian Brobbey plaats voor Jorthy Mokio en Wout Weghorst. Weghorst zorgde direct voor vuur en ook de volgende wissel – Mika Godts voor Edvardsen – sorteerde effect. Tegen NEC Nijmegen (thuis, 11 mei), FC Groningen (uit, 15 mei) en FC Twente (thuis, 18 mei) moet Ajax twee overwinningen boeken om kampioen te worden. Dat het spel dan vele malen beter moet dan tegen Sparta is helder", besluit Verweij.