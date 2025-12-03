Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"

Max
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Afgelopen zondag was Jan van Halst te gast in de Business Club van Ajax. Volgens Mike Verweij zorgde de aanwezigheid van de voormalig Ajacied voor veel verbazing. 

Van Halst was lid van de RvC en daarna kort algemeen directeur in Amsterdam, maar dat was geen succes. Zondag was hij even terug bij Ajax. "De Business Club nodigt altijd iemand uit om iets te vertellen over de opstelling. En daar stond opeens de man die Ajax aan de rand van de afgrond heeft gebracht, Jan van Halst", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Hij stond daar gewoon zoete broodjes te bakken."

Verweij weet dat niet iedereen de komst van Van Halst waardeerde. "Toen Jan van Halst heel erg reclame begon te maken voor zijn eigen bedrijfje, zei iemand: ‘Hou het nou maar bij de opstelling, dat is al even genoeg'. Hij wordt gewoon schaamteloos uitgenodigd", aldus de clubwatcher. "Die heeft Mislintat had alle ruimte gegeven om er een enorme chaos van te maken, waar Ajax nu nog last van heeft. Er riep iemand: ‘Je moet er niet alleen de vuurwerkafstekers, maar ook Jan van Halst een stadionverbod geven'."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen haalt hard uit: "Die jongens hebben schijt aan Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Jan van Halst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd