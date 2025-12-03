Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"

Van Halst was lid van de RvC en daarna kort algemeen directeur in Amsterdam, maar dat was geen succes. Zondag was hij even terug bij Ajax. "De Business Club nodigt altijd iemand uit om iets te vertellen over de opstelling. En daar stond opeens de man die Ajax aan de rand van de afgrond heeft gebracht, Jan van Halst", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Hij stond daar gewoon zoete broodjes te bakken."

Verweij weet dat niet iedereen de komst van Van Halst waardeerde. "Toen Jan van Halst heel erg reclame begon te maken voor zijn eigen bedrijfje, zei iemand: ‘Hou het nou maar bij de opstelling, dat is al even genoeg'. Hij wordt gewoon schaamteloos uitgenodigd", aldus de clubwatcher. "Die heeft Mislintat had alle ruimte gegeven om er een enorme chaos van te maken, waar Ajax nu nog last van heeft. Er riep iemand: ‘Je moet er niet alleen de vuurwerkafstekers, maar ook Jan van Halst een stadionverbod geven'."