Ajax transfers & geruchten
Mike Verweij zet streep door 'Ajax-target': "Complete onzin"
Mike Verweij Foto: © BSR Agency
Mike Verweij heeft duidelijkheid gegeven over de verhalen dat Ajax in William Osula een geschikt alternatief ziet voor Kasper Dolberg. Volgens de Ajax-watcher is de Deense spits absoluut niet in beeld bij de Amsterdammers.
"William Osula van Newcastle United is - net als eerder Hakim Ziyech en tientallen andere spelers - aangeboden bij Ajax", schrijft Osula is niet plan B voor Kasper Dolberg. Wordt door bronnen zelfs ’complete onzin’ genoemd. Club hoopt op Dolberg; wel met alternatieven bezig", aldus de journalist.
