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Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"

Joram
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Bart van Rooij lijkt niet naar Ajax te vertrekken. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij komt de rechtsback van FC Twente niet voor in de plannen van de Amsterdamse club.

Verweij legt uit dat Ajax door de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff en diens rechterhand Joel Lara veel spelers in kaart heeft gebracht. "Ze hebben de contractsituaties en gelimiteerde transfersommen van ongeveer alle spelers in Europa in hun laptop staan. Dat is ook de reden dat je weleens een naam ziet opduiken. Dan wordt er gebeld naar de agent van Bart van Rooij: hé, hoe is zijn contractsituatie?", vertelt de clubwatcher bij de Kick-off-podcast.

Volgens Verweij betekent dat echter niet automatisch dat Ajax daadwerkelijk interesse heeft. "Dan wordt dat ergens geroepen, maar Van Rooij is absoluut geen optie voor Ajax." Eerder werd gemeld dat Ajax de verdediger van FC Twente op de radar zou hebben, mede omdat er rekening wordt gehouden met een vertrek van Anton Gaaei. Van Rooij zou volgens eerdere berichtgeving goed passen bij de speelwijze van trainer Míchel, maar een transfersom van ongeveer tien miljoen euro zou een mogelijke deal moeilijk maken.

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