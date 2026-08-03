Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"
Bart van Rooij lijkt niet naar Ajax te vertrekken. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij komt de rechtsback van FC Twente niet voor in de plannen van de Amsterdamse club.
Verweij legt uit dat Ajax door de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff en diens rechterhand Joel Lara veel spelers in kaart heeft gebracht. "Ze hebben de contractsituaties en gelimiteerde transfersommen van ongeveer alle spelers in Europa in hun laptop staan. Dat is ook de reden dat je weleens een naam ziet opduiken. Dan wordt er gebeld naar de agent van Bart van Rooij: hé, hoe is zijn contractsituatie?", vertelt de clubwatcher bij de Kick-off-podcast.
Volgens Verweij betekent dat echter niet automatisch dat Ajax daadwerkelijk interesse heeft. "Dan wordt dat ergens geroepen, maar Van Rooij is absoluut geen optie voor Ajax." Eerder werd gemeld dat Ajax de verdediger van FC Twente op de radar zou hebben, mede omdat er rekening wordt gehouden met een vertrek van Anton Gaaei. Van Rooij zou volgens eerdere berichtgeving goed passen bij de speelwijze van trainer Míchel, maar een transfersom van ongeveer tien miljoen euro zou een mogelijke deal moeilijk maken.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"
Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"
'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'
'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'
Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"
'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'
Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"
Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)
'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'
VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026
Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"
Conference League-loting bekend: Ajax kent mogelijke opponenten
VIDEO | LIVE: Bekijk hier de loting van Ajax in Conference League
Míchel kritisch op aankoop: "Nog niet de beste versie van zichzelf"
'Soap rond Ter Stegen eindelijk ten einde': "Alsof hij er al is"
Michael Reiziger nieuwe bondscoach Oranje? "Dan stop ik met kijken"
"Als Cruijff overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs"
'Van Gaal staat open voor terugkeer als bondscoach van Oranje'
Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League
Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'
Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"
'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'
'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'
Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"
"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"