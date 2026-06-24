Mikky Kiemeney sneert op Instagram na interview Frenkie de Jong
Frenkie de Jong kreeg de afgelopen dagen opnieuw te maken met kritiek op zijn spel bij het Nederlands elftal. Na zijn opvallende reactie op vragen over zijn speelstijl heeft zijn vrouw, Mikky Kiemeney, zich via Instagram achter de middenvelder geschaard.
De discussie ontstond na het eerdere gelijkspel tegen Japan (2-2), waarin De Jong volgens critici te behoudend speelde. Na de overtuigende 5-1 overwinning op Zweden kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in een interview met Noa Vahle.
De verslaggever vroeg de middenvelder: "De bondscoach zei gisteren op de persconferentie dat hij even met jou gesproken had over wat hij nog van jou wil zien, soms ook in het aanvallende opzicht. Hoe kijk je daar zelf naar? Wil je dat ook?"
De Jong reageerde duidelijk. "Tuurlijk. Als het kan, dan kan het. Maar heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Ze kijken wel, maar ze zien het niet. Dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten."
Vervolgens lichtte hij zijn rol binnen het elftal verder toe. "Ik denk dat mijn rol heel duidelijk is. Ik hoor mensen dan zeggen: hij speelt geen ballen diep. Dat is niet waar, want dan kijk je niet. Het hangt natuurlijk van de wedstrijd af. Je kan de bal wel diep schieten, maar dan gaat hij elke keer naar de keeper. Het is lastig uit te leggen aan sommige mensen. Misschien dat ik dan een keer naast ze moet zitten."
De uitspraken zorgden voor veel reacties. Ook Kiemeney liet van zich horen. Op Instagram plaatste ze een reeks foto's van het WK en verwees daarmee naar de woorden van haar man. Bij de beelden schreef ze: "Wij kijken en wij zien het."
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