Mikos Gouka blikt vooruit: "Dan is denk ik Ajax wel de winnaar"

"Dat vind ik wel een beetje overdreven", reageert Gouka bij de AD Voetbalpodcast. "Als PSV wint, is er nog altijd een gat van drie punten. Dus waarom zou dan de titelrace richting PSV vallen? Ik denk dat het een beetje voorbarig is. Drie punten met dan nog zeven wedstrijden. Dat is nog steeds drie punten."

"Het is niet zo dat je dan kan zeggen dat PSV 'm binnen heeft", zegt de journalist. "Dan moet er nog steeds wel wat gebeuren. PSV heeft heel wat te repareren. Als ze zondag niet repareren, dan is denk ik Ajax wel de winnaar. Met zes punten. Maar ook als ze winnen is het maar de vraag of Ajax dan door de hoeven zakt in die laatste wedstrijden."

"Waarom zou dat gebeuren? Ze hebben geen Europese verplichtingen meer, ze hebben geen bekerverplichtingen. Het wemelt van de internationals, jongens die met druk om kunnen gaan. Het zijn allemaal jongens van naam", gaat Gouka verder. "Waarom zouden die in die laatste zeven wedstrijden dan ook meteen door de hoeven zakken. Dat vind ik overdreven."

Hij vervolgt: "PSV heeft een hele slechte fase gehad. Is dat daadwerkelijk achter de rug? Ze hebben van RKC gewonnen, dat is iets wat ze normaal altijd doen. Het is een beetje de vraag, als ze van Ajax winnen, hoe ze dan winnen. Is het ternauwernood? Daar zullen ze ook blij mee zijn. Of jagen ze Ajax het hele veld over en spelen ze ze eraf? Dan geven ze ook een signaal af. Daar laat ik het ook een beetje vanaf hangen", aldus Gouka.