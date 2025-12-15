Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Mikos Gouka duidelijk: "Dat wordt John Heitinga nu verweten"

Mikos Gouka
Mikos Gouka

Ajax’ aanstaande trainer zal voor een lastig dilemma komen te staan, denkt Mikos Gouka. De Feyenoord-watcher vertelt in de podcast van het Algemeen Dagblad dat Ajax altijd weer Ajax wil zijn en dat er daarom een aanvallende speelstijl verwacht wordt.

Hoewel Ajax de laatste vier wedstrijden wist te winnen, gebeurde dat niet volgens de traditionele speelstijl van de club. Zondag versloeg het elftal van interim-trainer Fred Grim Feyenoord met een vrij verdedigende tactiek. "Hoewel dat nu succesvol is en daarom wordt geaccepteerd, zal men bij Ajax uiteindelijk verlangen naar een aanvallende speelstijl", aldus Gouka.

Grim nam ruim een maand geleden het roer over van de ontslagen John Heitinga. Na een moeizaam begin lijkt Grim nu zijn draai te hebben gevonden. "Dat klopt, maar het is wel een aparte situatie", zegt Gouka. "Na Farioli moest de trainer die toen kwam aanvallen. Dat wordt Heitinga nu verweten. Stel dat Heitinga had gedaan wat Grim nu doet, had dat net zoveel kritiek opgeleverd, omdat de resultaten tegenvielen."

"Dan komt er een nieuwe trainer (Grim, red.) en hij heeft de permissie van de achterban om terug te gaan naar wat hij nu doet", vervolgt de verslaggever. "Dat is een ideale situatie voor hem. Hij zei zelf ook: tegen Excelsior hebben we hoog druk gezet, dat konden we niet, dus doen we het vanuit een blok. Daar hebben ze af en toe geluk bij nodig, zoals tegen Qarabag. Het werkt wel. Ze hebben veel snelheid met Godts en Gloukh heeft een goede kapbeweging. Hij heeft er de spelers voor. Dolberg speelde ook een uitstekende wedstrijd."

