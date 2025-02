Mikos Gouka: "Veel Ajax-fans vinden het ook een zware ingreep"

"Ik vind het geen penalty", zegt Gouka bij de AD Voetbalpodcast. "Als Dennis Higler het zelf constateert en denkt: dit is een strafschop, dan denk ik: prima! Maar nu constateerde hij het niet en dan moet de VAR denken: hier is een ongelofelijke fout gemaakt en die gaan wij corrigeren. Dat duurde sowieso al lang, dus dan kun je je afvragen of er een gigantische fout is gemaakt."

"Als je de beelden ziet, dan kun je je afvragen of het niet gewoon een duw is van Wout Weghorst in de rug en of de bal überhaupt wel de arm raakt. De beslissing duurde ook één minuut en zeven seconden. Ik vond deze ingreep van de VAR heel zwaar, en dat vonden heel veel Ajacieden ook wel denk ik", aldus Mikos Gouka.