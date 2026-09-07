Mikos Gouka waarschuwt spelers van Ajax: "Dan is hij de klos"

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en Mikos Gouka zag dat Aaron Bouwman met een blessure van het veld moest na een harde overtreding van Ruben van Bommel. Gouka wil echter niet van een 'moordaanslag' spreken.

"Maar het had natuurlijk veel slechter kunnen aflopen", benadrukt hij in de AD Voetbalpodcast. "Een moordaanslag is iets bewust, maar je ziet die jongen omklappen. Hij gaat nu een maand niet spelen. Een gekneusde long en een gekneusd borstbeen zijn geen kleine dingen", aldus Gouka, die zag dat veel spelers elkaar in de haren vlogen na het voorval. Youri Baas kwam verhaal halen bij Van Bommel en ging daarbij vrij ver.

"Dat was niet professioneel van Baas, maar ik snap wel dat hij schrok van wat er gebeurde", benadrukt de verslaggever, die een duidelijke waarschuwing geeft aan de verdediger. "Getafe komt er ook nog aan bij Ajax. Je moet kijken of je zelf rustiger kunt blijven in dit soort situaties. In een Europese wedstrijd kun je eruit gestuurd worden voor wat er daarna gebeurt. Een rode kaart voor Van Bommel was wel een terechte straf geweest", constateert hij.