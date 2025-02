Mikos Gouka wijst naar Ajax-supporters: "Dat zou gek zijn"

Mikos Gouka denkt dat de supporters van Ajax het mindere spel van de ploeg gewoon accepteren dit seizoen. Voor het eerst in ruim twee jaar staat Ajax weer bovenaan in de Eredivisie.

Afgelopen weekend won Ajax bij Fortuna Sittard, maar opnieuw was het niet overtuigend. "Bij Ajax zie je iedereen volle bak gaan, maar het is niet genieten", stelt Gouka in de AD Voetbalpodcast. "Dit is iets eenmaligs bij Ajax. De supporters accepteren dit na de ellende van de afgelopen jaren wel een seizoen. Niet in de lengte van jaren, maar dit seizoen wel."

Als Ajax dit seizoen met slecht spel goede resultaten kan halen, kan dat volgens Gouka weer een opmars zijn voor een nieuwe periode mét goed voetbal. "Het zou gek zijn als mensen nu depressief worden van het feit dat ze niet zo lekker voetballen, maar wel de titelstrijd in eigen hand hebben", aldus de journalist. "Ze hebben het nu net zo in eigen hand als PSV."