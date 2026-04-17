Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"

Milan van Ewijk beleeft met Coventry City een sterk seizoen in de Championship. De oud-verdediger van SC Heerenveen staat met zijn club op het punt om promotie naar de Premier League af te dwingen. Voor de 25-jarige Van Ewijk komt daarmee een kinderdroom steeds dichterbij.

"Ik ben zo trots op waar ik nu sta. Als zeventienjarige bij Excelsior Maassluis had ik nooit verwacht dat ik de Premier League zou kunnen halen", zegt Van Ewijk tegen Voetbal International. Zijn weg naar het profvoetbal was allesbehalve standaard. Als Amsterdammer werd hij op jonge leeftijd gescout door Feyenoord. "Ik speelde bij Zeeburgia en had ook weleens stage gelopen bij Ajax. Ze namen me niet."

Van Ewijk vervolgt: "Toen kwam Feyenoord. En PSV, maar dat vond ik te ver." Bij SC Heerenveen werd Van Ewijk later gelinkt aan Nederlandse topclubs, maar hij besloot een andere keuze te maken. "Ik was toe aan iets nieuws. Wil niet zeggen dat ik was uitgekeken op de Eredivisie, want de top had ik nog niet bereikt. Maar ik voelde dat ik iets anders nodig had om me verder te ontwikkelen."