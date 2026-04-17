Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"

Joram
bron: Voetbal International
Milan van Ewijk juicht
Milan van Ewijk juicht Foto: © BSR Agency

Milan van Ewijk beleeft met Coventry City een sterk seizoen in de Championship. De oud-verdediger van SC Heerenveen staat met zijn club op het punt om promotie naar de Premier League af te dwingen. Voor de 25-jarige Van Ewijk komt daarmee een kinderdroom steeds dichterbij.

"Ik ben zo trots op waar ik nu sta. Als zeventienjarige bij Excelsior Maassluis had ik nooit verwacht dat ik de Premier League zou kunnen halen", zegt Van Ewijk tegen Voetbal International. Zijn weg naar het profvoetbal was allesbehalve standaard. Als Amsterdammer werd hij op jonge leeftijd gescout door Feyenoord. "Ik speelde bij Zeeburgia en had ook weleens stage gelopen bij Ajax. Ze namen me niet."

Van Ewijk vervolgt: "Toen kwam Feyenoord. En PSV, maar dat vond ik te ver." Bij SC Heerenveen werd Van Ewijk later gelinkt aan Nederlandse topclubs, maar hij besloot een andere keuze te maken. "Ik was toe aan iets nieuws. Wil niet zeggen dat ik was uitgekeken op de Eredivisie, want de top had ik nog niet bereikt. Maar ik voelde dat ik iets anders nodig had om me verder te ontwikkelen."

"Daarom koos ik voor Engeland. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor Coventry. Nu ben ik dichter dan ooit bij de Premier League." Hoewel Van Ewijk volgend seizoen actief is op het hoogste niveau in Engeland, sluit hij een terugkeer naar Nederland in de toekomst uit.

"Ik zie mezelf ooit wel terugkeren in Nederland, om hetzelfde paadje terug af te leggen: SC Heerenveen, ADO, Excelsior Maassluis. Lijkt me mooi." Daarvoor hoopt hij nog wel een stap hogerop te kunnen maken. "De top bereik ik hier, hopelijk." Of misschien zelfs in Spanje. Grijnzend: "Real Madrid is mijn droomclub", aldus Milan van Ewijk. 

0
Richard Korteland

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"

'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'

Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"

Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"

Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"

'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'

Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws