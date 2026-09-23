Milan Zonneveld prijst Ajacied: "Daar kan ik ook van genieten"

Milan Zonneveld heeft zich dit seizoen bij Sparta Rotterdam opgewerkt tot een vaste waarde in de basis. De 22-jarige aanvaller begon nog als reserve, maar heeft inmiddels vier keer gescoord. Daarnaast zag hij twee treffers afgekeurd worden.

De spits kijkt zelf graag naar verschillende topspitsen om zich verder te ontwikkelen. In gesprek met ESPN noemt hij onder anderen Erling Haaland, Kylian Mbappé en FC Twente-spits Wout Weghorst als spelers die hij graag aan het werk ziet. "Haaland, Mbappé, al is de laatste wel een andere spits dan ik ben. Maar ik kan ook genieten van Tolu. Ik vind dat Wout Weghorst een hele mooie carrière heeft. Dat zijn wel spitsen waar je een beetje naar probeert te kijken."

De ontwikkeling van Zonneveld gaat de laatste tijd snel. Nog zo'n vijftien maanden geleden kwam hij uit voor Quick Boys in de Tweede Divisie, terwijl hij inmiddels een basisplaats heeft veroverd bij Sparta Rotterdam. Ook op het hoogste niveau blijft de spits zich ontwikkelen.