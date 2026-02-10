Milicia Keijzer: "Haar overlijden heeft grote impact op mij gehad"

"Er waren in de zomer van 2024 meerdere clubs geïnteresseerd in mij", vertelt Keijzer in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Maar op dat moment kon ik in mijn hoofd alleen met Ajax bezig zijn. Mijn moeder was namelijk ernstig ziek. Toen ik in augustus van dat jaar met Ajax op trainingskamp in Spanje was, is ze onverwachts overleden. Alles was vanaf dat moment anders."

"Haar overlijden heeft grote impact op mij gehad", vervolgt ze. "Twee jaar eerder had ik mijn vader al verloren. Opnieuw veranderde mijn leven volledig. Het is lastig om je weg te vinden, als je hele wereld wegvalt. Het overlijden van mijn ouders heeft mijn leven veranderd. Het is nu aan mij om dat te accepteren en mijn weg te vinden. Dat was en is moeilijk."

Afgelopen zomer besloot Keijzer alsnog de stap te wagen. "Ik maakte het seizoen af bij Ajax en kreeg in januari vorig jaar een appje van Suzanne Bakker, die een seizoen eerder vanuit Amsterdam naar Milaan was gegaan, met de vraag of ik wilde praten over een overgang naar AC Milan. Ik was niet de enige die door mijn oud-trainster werd benaderd. Ook Kay-Lee (De Sanders, ploeggenoot en maatje bij Ajax, red.) had zo'n zelfde bericht gekregen. We dachten: 'Dit kunnen we niet laten lopen'. In Milaan wonen, lekkere temperatuur en in een modestad waar we zoveel van houden."

De Alkmaarse tekende dan ook graag in Italië. "De keuze voor AC Milan heb ik als voetballer, maar vooral als mens gemaakt. Het is lastig om te zeggen of ik dezelfde keuze had gemaakt als Suzanne Bakker hier geen trainer was geweest. Ik denk niet dat ik dan hier had gevoetbald. Ik had een omgeving nodig die nieuw was en ergens vertrouwd. Die heb ik hier in Milaan gevonden."