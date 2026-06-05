Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"

Arkadiusz Milik heeft vanwege aanhoudend blessureleed een aantal zware jaren achter de rug. De Poolse centrumspits, die in het verleden furore maakte bij Ajax, kampte zelfs met mentale problemen door alle tegenslagen.

"Begin vorig jaar had ik een groot probleem, van januari tot april", blikt hij terug in gesprek met Kanal Sportowy. "Opeens gebeurde het, toen ik naar de sportschool ging en in huilen uitbarstte. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt", constateert Milik, geciteerd door VI.nl.

"Het gebeurde meerdere keren dat ik een training moest onderbreken om op het toilet te gaan huilen", vervolgt hij. "Ik heb lang getwijfeld of ik naar een psycholoog moest gaan. Ik zei tegen mezelf: "Arek, denk je echt dat je dit niet alleen kunt oplossen?" Maar ik moest toegeven dat het me niet lukte", aldus Milik.