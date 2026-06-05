Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Arkadiusz Milik heeft vanwege aanhoudend blessureleed een aantal zware jaren achter de rug. De Poolse centrumspits, die in het verleden furore maakte bij Ajax, kampte zelfs met mentale problemen door alle tegenslagen.
"Begin vorig jaar had ik een groot probleem, van januari tot april", blikt hij terug in gesprek met Kanal Sportowy. "Opeens gebeurde het, toen ik naar de sportschool ging en in huilen uitbarstte. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt", constateert Milik, geciteerd door VI.nl.
"Het gebeurde meerdere keren dat ik een training moest onderbreken om op het toilet te gaan huilen", vervolgt hij. "Ik heb lang getwijfeld of ik naar een psycholoog moest gaan. Ik zei tegen mezelf: "Arek, denk je echt dat je dit niet alleen kunt oplossen?" Maar ik moest toegeven dat het me niet lukte", aldus Milik.
De 32-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2027 bij Juventus, maar hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Een transfer naar de Poolse bekerwinnaar Górnik Zabrze sluit hij niet uit. "Het is nog te vroeg om daarover te praten. Maar we bespreken verschillende opties", besluit de routinier.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"
'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'
Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"
'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'
Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"
Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"
Theo Janssen verklapt: 21 spelers van Ajax op TransferRoom gezet
"Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt"
'Ajax troeft concurrentie af en doet het financieel uitstekend'
Van Hooijdonk laakt oud-Ajacied: "Die is niet goed voorbereid!"
'Carrizo-gok pakt verkeerd uit: aanvaller verliest flink aan waarde'
Kluivert laat zich uit over komst Míchel: "Als je het mij vraagt..."
Míchel krijgt lof: "Feit dat hij dit aandurft, zegt wel iets"
Farioli wil shoppen bij PSV: "Het type speler waar hij van houdt"
Gijp raadt opstellen oud-Ajacied af: "Zou ik niet in basis zetten"
Gloukh scoort voor Israël, wijst naar logo en belandt in knokpartij
'Jordi Cruijff zet halve selectie van Ajax op de transferlijst'
Kraay verbaasd: "Dan heeft het geen zin om Weghorst te brengen"
Van der Hart geniet in Kaapstad: "Jaar geleden keek ik naar de A32"
Nederlands elftal lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Algerije
'Jorthy Mokio ziet eigen transferwaarde verder stabiliseren'
Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."
"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"