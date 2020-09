Geschreven door Jessica Westdijk 04 sep 2020 om 15:09

Het is alweer vier jaar geleden dat Arek Milik vertrok bij Ajax. De Poolse spits was in 75 duels bij Ajax goed voor maar liefst 47 goals en 21 assists. Indrukwekkende cijfers, die hem een transfer naar Napoli opleverden in 2016. Daar speelt hij sindsdien en heeft hij alweer 122 duels en 48 goals achter zijn naam staan.

Vrijdagavond is Milik voor het eerst sinds zijn vertrek in 2016 terug in de Johan Cruijff Arena. Hij is namelijk met het nationale elftal van Polen op bezoek en treft Oranje. “Ik ben heel blij om hier weer te zijn. Ik heb veel mooie herinneringen aan dit stadion. Veel goals, mooie momenten, veel gewonnen, dus ik ben blij dat ik hier na vier jaar weer terug ben”, vertelt de spits aan de NOS.

Bij Oranje treft Milik een aantal bekenden uit zijn Ajax-tijd. Zijn directe tegenstander is waarschijnlijk zelfs een voormalig teamgenoot: Joël Veltman. Ook Jasper Cillessen, Kenny Tete, Donny van de Beek en Frenkie de Jong kent Milik nog uit zijn tijd in Amsterdam.