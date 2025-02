Wow! Dit bedrag staat er vanavond op het spel bij Ajax - Union

Clubs die zich kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League ontvangen een gegarandeerd startbedrag van 3,63 miljoen euro. Daarnaast kunnen ze extra geld verdienen door prestaties in de groepsfase:

Overwinning: 630 duizend euro

Gelijkspel: 210 duizend euro

Winnaar van de groep: 1,1 miljoen euro

Nummer twee in de groep: 550 duizend euro

Knock-outfase

Hoe verder een club komt in het toernooi, hoe hoger de premies oplopen:

Deelname play-offs (tussen groepsfase en achtste finales): 300 duizend euro

Achtste finales: 1,75 miljoen euro

Kwartfinales: 2,5 miljoen euro

Halve finales: 4,2 miljoen euro

Ajax heeft door sterke prestaties in de kwalificatie al een flink bedrag veiliggesteld. De club verdiende 175.000 euro met de play-offs en kreeg bij plaatsing voor de groepsfase nog eens 4,31 miljoen euro. In de groepsfase haalde Ajax 1,95 miljoen euro binnen. De rankingbonus in de Europa League was lager dan in de Champions League: als 12e geplaatste club ontving Ajax 1,85 miljoen euro. Daarbovenop kreeg het 300.000 euro voor zowel de kwalificatie voor de tussenronde als het bereiken van de laatste 16. De grootste inkomstenbron was de Value Pillar, goed voor 9,35 miljoen euro. In totaal leverde de Europese campagne Ajax 18,085 miljoen euro op.

In de finale is het grote geld te verdienen. De verliezend finalist ontvangt 7 miljoen euro, terwijl de winnaar van de Europa League 6 miljoen euro krijgt. Dit betekent dat het winnen van het toernooi iets minder prijzengeld oplevert dan het verliezen van de finale, wat een opvallende verdeling is.