Miljoenenbedragen rondom ontslag Erik Ten Hag openbaar gemaakt

Manchester United heeft woensdag de financiële details bekendgemaakt van het vertrek van oud-trainer van Ajax Erik ten Hag en zijn stafleden. Tegelijkertijd deelde Raphaël Varane zijn ervaringen over de samenwerking met de Nederlandse coach.

Ten Hag werd eind oktober vorig jaar door The Mancunians aan de kant geschoven, een beslissing die de club flink wat geld kostte. Uit de kwartaalcijfers over de periode oktober tot en met december blijkt dat Manchester United in totaal 17,5 miljoen euro heeft uitgekeerd aan Ten Hag en enkele van zijn stafleden. Daarnaast ontving de vertrokken sporting director Dan Ashworth een afkoopsom van 4,9 miljoen euro.

Na het ontslag van Ten Hag bleven Ruud van Nistelrooij en René Hake aanvankelijk nog aan als assistenten, maar zij werden later vervangen door Rúben Amorim, die overkwam van Sporting Portugal, samen met een grotendeels Portugese staf. Sinds de aanstelling van Amorim is Manchester United afgezakt naar de vijftiende plaats in de Premier League.