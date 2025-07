'Miljoenenbod op Kudus afgewezen; Ajax kijkt geïnteresseerd mee'

Tottenham Hotspur heeft de interesse in Kudus geconcretiseerd, wat al heeft geleid tot een bod van 58 miljoen euro. The Athletic komt zaterdagavond met dat nieuws, maar meldt er meteen bij dat het voor West Ham United niet genoeg is. Ze club uit Londen wil meer geld van de stadgenoot hebben. Het Engelse medium weet dat de partijen doorpraten over een deal.

In zijn contract, dat tot medio 2028 loopt, staat een ontsnappingsclausule van ongeveer 93 miljoen euro. Dat bedrag staat vast tot en met 10 juli; daarna kan West Ham United vragen wat het wil. Ajax houdt al het nieuws met veel interesse in de gaten. De Amsterdammers zouden een doorverkooppercentage van tien procent op de winst hebben bedongen toen hij voor 43 miljoen euro vertrok naar Londen.