Miljoenenverlies bij Ajax uitgelegd: "Het blijft ongeëvenaard'

Ajax heeft maandag een verlies van 37,3 miljoen euro bekendgemaakt, een record voor de club. Nog nooit eerder moest de Amsterdamse topclub een dergelijke financiële tegenvaller verwerken. Rammelt de financiële fundamenten van de Eredivisie-gigant?

Tom Knipping analyseert de situatie bij Voetbal International. "Tot dusverre stond het verliesrecord op 25,8 miljoen. Dat gebeurde in het kampioensjaar 2001/02, toen de Amsterdammers, net als afgelopen seizoen, weinig succes hadden op de transfermarkt. Een belangrijk verschil is dat Ajax begin deze eeuw met veel kleinere budgetten werkte, waardoor het verlies destijds harder aankwam. Tegenwoordig is Ajax een omzetmachine die in Nederland ongeëvenaard blijft. Dat bleek ook weer in het seizoen waarin met Francesco Farioli na een krankzinnig slot net naast de landstitel werd gegrepen."

Knipping vervolgt: "Al direct bij de aftrap werd duidelijk dat de crisis tussen 2022 en 2024, gekenmerkt door wanorde in de bestuurskamer en magere sportieve prestaties, de omzet nauwelijks heeft geraakt. In de aanloop naar het herstel onder leiding van de Italiaanse coach verlengden de grootste sponsors, Ziggo en Adidas, hun contracten."

"Dat legde de basis voor een commercieel succesvol jaar, waarin Ajax 26 miljoen euro meer verdiende dan het jaar ervoor. Een deel van die groei is te danken aan de UEFA, want de nieuwe opzet van de Europese competities leverde hogere premies en een gegarandeerde extra thuiswedstrijd in de hoofdfase op", zo vervolgt de onderzoeksjournalist die al wat jaren meeloopt.

Tot besluit analyseert Knipping het volgende. "Omdat de ploeg de voorrondes speelde, eindigde het Europese avontuur pas na achttien wedstrijden, met de B-ploeg in Frankfurt. Aan premies en recettes kwam twaalf miljoen euro meer binnen dan een jaar eerder, toen Ajax via de groepsfase van de Europa League en een herkansing in de Conference League eveneens de laatste zestien bereikte."