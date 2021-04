Geschreven door Kevin Ligtvoet 04 apr 2021 om 18:04

Ajax komt niet sterk uit de interlandperiode kijkend naar het spel en het aantal kansen tegen SC Heerenveen, maar de ploeg van Erik ten Hag weet opnieuw te winnen en zo nog een stap te zetten richting het kampioenschap. Na goals van Dusan Tadic en Haller winnen de Amsterdammers met 1-2.

Maarten Stekelenburg valt tijdens de warming-up geblesseerd uit, waardoor Kjell Scherpen onder de lat begint. Er zijn wat kleine kansjes voor Ajax in het begin van de wedstrijd, maar de eerste echt grote kans is voor de thuisploeg. Heerenveen countert en Van Bergen dribbelt vrij makkelijk langs Edson Álvarez, voor hij afmaakt na een half uur spelen.

Ajax lijkt wakker na de 1-0 en krijgt meer kansen. Er zijn gelijk twee mogelijkheden op de gelijkmaker, en uit een corner wordt er hands gemaakt door een Heerenveen speler, wat resulteert in een penalty voor de Amsterdammers. Zoals altijd blijft aanvoerder Tadic koel en schiet hij de strafschop binnen. De spelers gaan aan de thee met een 1-1 stand.

Na rust schuift Álvarez terug naar het middenveld en neemt Rensch zijn plek weer over in de verdediging. Het wordt niet veel beter, maar wel wat stabieler. Na een uur spelen verandert Sébastien Haller een schot van Lisandro Martinéz van richting, waardoor de bal in het net beland. Met nog een half uur te gaan komt Ajax voor het eerst op voorsprong. Na de 1-2 zijn er weinig echt grote kansen aan beide kanten, en dus nemen Ten Hag en zijn spelers na 98 minuten voetbal de drie punten mee naar Amsterdam.

Opstelling Ajax: Scherpen; Timber, Álvarez, Martinez, Tagliafico; Rensch (72′ Kudus), Klaassen, Gravenberch; Neres (71′ Antony), Haller (93′ Brobbey) , Tadic.