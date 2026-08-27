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'Minister wil ander beleid uitsupporters': "Kan natuurlijk niet!"

Arthur
Minister David van Weel
Minister David van Weel Foto: © Pro Shots

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel wil maatregelen nemen in de Eredivisie naar aanleiding van het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Supporters van Feyenoord smokkelden afgelopen weekend grote hoeveelheden vuurwerk mee naar het uitvak in Leeuwarden. Van Weel vindt dat er actie nodig is en wil de toegangscontroles bij voetbalwedstrijden onder de loep nemen.

"Dat dit soort hoeveelheden vuurwerk naar binnen gesmokkeld worden, dat kan natuurlijk niet", zegt Van Weel, geciteerd door NU.nl. "Dan doe je iets niet goed in die toegangscontrole. Dit soort hooligans wordt heel creatief met de manier waarop ze vuurwerk naar binnen smokkelen. Ze weten precies waarop gecontroleerd wordt. Maar daar moet je de controle dus op aanpassen."

Van Weel gaat op 9 september in gesprek met de KNVB, gemeenten en de politie. Het onderwerp zal volgens de minister "heel prominent" aan de orde komen. "Is het capaciteitsgebrek? Is het te grote creativiteit? Ik weet het allemaal niet, maar er moet wat aan te doen zijn", besluit Van Weel.

Ook Feyenoord heeft inmiddels maatregelen genomen. De Rotterdamse club neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen supporters mee. "Dat is natuurlijk het laatste wat je wil, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders", legt directeur Robert Eenhoorn uit op de officiële website van Feyenoord. "Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats." De KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en Feyenoord doen momenteel onderzoek naar de daders van het incident.

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