Minuut applaus tijdens Ajax-Heracles Almelo voor omgebrachte Lisa

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo wordt een minuut applaus gehouden zondag. Dit als eerbetoon aan de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven werd gebracht.

De misdaad werd gepleegd aan Holterbergweg, om de hoek van de Johan Cruijff Arena en sportpark De Toekomst. "Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en als steun voor de nabestaanden van Lisa in het bijzonder, klinkt zondag een minuut applaus", zo kondigt Ajax Life vrijdagavond aan.

Ajax heeft contact gehad met de familie van Lisa, die graag bij wedstrijden van Ajax kwamen. Het applaus wordt in de zeventiende minuut gehouden. Ajax en Heracles Almelo trappen zondagmiddag om 16.45 uur af.