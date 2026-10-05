Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."
Miralem Sulejmani werd in Nederland bekend als speler van SC Heerenveen en verdiende in Friesland ook een mooie transfer. Ajax haalde de vleugelaanvaller naar Amsterdam en de transfersom die de club naar het Abe Lenstra Stadion overmaakte is nog altijd een record voor een binnenlandse transfer.
"Ik was met Heerenveen in gesprek over het openbreken van mijn contract", vertelt Sulejmani in ELF Voetbal. "Chelsea meldde zich bij mijn zaakwaarnemer Vlado Lemic. Daarna kwam Ajax. Voor mij was de keuze niet moeilijk. Als Ajax komt, zeg je 'ja'. Op mijn tiende had ik al een shirtje van Ajax gekregen."
"Ik had een uitstekend gesprek met trainer Marco van Basten, een van de beste spitsen ooit", vervolgt de voormalig voetballer. "Hij vertelde vol passie wat hij van mij verlangde. Daarna heb ik direct de knoop doorgehakt."
"Ik betrok een appartement aan het Hollandrechtplein. Een redelijk rustige omgeving, dicht bij de snelweg, de ArenA en De Toekomst. Eerst woonde ik daar alleen, het tweede seizoen samen met Darko Bodul, die naar Ajax kwam. Daarna betrok ik een groter appartement in hetzelfde gebouw. Toen is mijn vriendin inmiddels vrouw, bij me ingetrokken", aldus Sulejmani.
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Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."
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