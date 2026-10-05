Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."

Stefan
Miralem Sulejmani namens Ajax
Miralem Sulejmani namens Ajax Foto: © Pro Shots

Miralem Sulejmani werd in Nederland bekend als speler van SC Heerenveen en verdiende in Friesland ook een mooie transfer. Ajax haalde de vleugelaanvaller naar Amsterdam en de transfersom die de club naar het Abe Lenstra Stadion overmaakte is nog altijd een record voor een binnenlandse transfer.

"Ik was met Heerenveen in gesprek over het openbreken van mijn contract", vertelt Sulejmani in ELF Voetbal. "Chelsea meldde zich bij mijn zaakwaarnemer Vlado Lemic. Daarna kwam Ajax. Voor mij was de keuze niet moeilijk. Als Ajax komt, zeg je 'ja'. Op mijn tiende had ik al een shirtje van Ajax gekregen."

"Ik had een uitstekend gesprek met trainer Marco van Basten, een van de beste spitsen ooit", vervolgt de voormalig voetballer. "Hij vertelde vol passie wat hij van mij verlangde. Daarna heb ik direct de knoop doorgehakt."

"Ik betrok een appartement aan het Hollandrechtplein. Een redelijk rustige omgeving, dicht bij de snelweg, de ArenA en De Toekomst. Eerst woonde ik daar alleen, het tweede seizoen samen met Darko Bodul, die naar Ajax kwam. Daarna betrok ik een groter appartement in hetzelfde gebouw. Toen is mijn vriendin inmiddels vrouw, bij me ingetrokken", aldus Sulejmani.

Gerelateerd:
Noa Lang

Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"

0
Hans Kraay junior

Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"

Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."

Oranje boekt nipte overwinning op Servië en is nieuwe koploper

F-Side viert vijftig jaar met vuurwerk op iconische Ajax-plekken

Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"

Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië

Louis van Gaal wilde PSV-icoon naar Ajax halen: "Een groot compliment"

Verheijen waarschuwt na blessures Brobbey en Dolberg: "Het probleem.."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws