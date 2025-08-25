Mirani na Ajax - Heracles Almelo: "Ik vind het echt schandalig"

Heracles Almelo verloor zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij Ajax, maar Damon Mirani heeft wel genoten van een specifiek moment. De verdediger van de club uit Overijssel zag dat de spelers en supporters in de 17e minuut massaal gingen klappen voor Lisa, die vorige week werd vermoord in de buurt van het stadion.

“Dan krijg je natuurlijk wel kippenvel, als het hele stadion klapt voor zo’n meisje”, vertelt de voormalig Ajacied op de website van Soccernews. "Ik denk dat dat het minste is wat je wat je kan doen voor zo’n meisje en haar familie. Maar het feit dat het gebeurd is, dat vind ik schandalig", vervolgt Mirani.

“Ik vind het vrij bizar”, vertelt hij over de trieste dood van het 17-jarige meisje uit Abcoude. "Dat deze situaties zich voordoet en dat wij voor een meisje moeten gaan klappen die vermoord wordt op de weg naar huis. Ik vind het echt schandalig dat dit in deze samenleving kan gebeuren", besluit Mirani vol ongeloof.