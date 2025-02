Mirani toont krassen na duels met Brobbey: "Zit helemaal onder"

Ajax won zondag in de Johan Cruijff Arena met 4-0 van Heracles Almelo en Damon Mirano vocht een paar stevige duels uit met Brian Brobbey. De centrumverdediger, die in het verleden bij FC Volendam en (Jong) Ajax speelde, zat tijdens de uitzending van VoetbalTijd vol met krassen in zijn nek.

"Ik zit helemaal onder", constateert hij. "Het is een sterke spits, maar hij gebruikt zijn lichaam anders dan dat Kulenovic (de spits van Heracles, red.) dat doet. Kulenovic komt meer vanuit de beweging en Brobbey houd je iets meer vast, staat voor je... het zijn allebei sterke gasten", beseft Mirani.

Vanaf 14:20 min gaat het over de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo. Voetballiefhebber René Wagelaar is overigens geen fan van Brobbey. "Kluivert had nu al op 49 goals gestaan, maar Brobbey mist die eerste kans weer en dan denk ik: jongen, je hebt harde voeten... Ik ben er niet kapot van. Hij is groot en sterk, maar voetballend zo matig. Het is allemaal power, maar koppen kan hij ook niet", besluit de Ajax-fan kritisch.