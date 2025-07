'Misehouy na jaar in Spanje weer terug in richting van Nederland'

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri willen de belgen de oud-Ajacied huren met koopoptie. Misehouy verruilde Ajax afgelopen zomer transfervrij voor Girona. In totaal mocht hij elf keer meedoen, voornamelijk vanaf de bank.

Anderlecht is meer overtuigd van hem dan men in Girona is. De Brusselse club wilde hem afgelopen zomer ook al overnemen. Een akkoord is er nog niet, maar er wordt al gesprokenm et het management van de speler.