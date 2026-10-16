Misehouy wil revanche: "Ze zeggen altijd: talent vergaat niet"

Gabriël Misehouy heeft nog geen basisplaats weten te veroveren bij NAC Breda. De speler, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, wordt door de Parel van het Zuiden gehuurd van het Spaanse Girona.

"Als ik een paar jaar geleden in deze situatie was gekomen, had ik misschien minder geduld gehad. Dat is ook normaal, omdat je dan wat jonger en grillig bent", opent Misehouy tegenover BN DeStem. "Nu heb ik de afgelopen jaren heel veel mee mogen maken. Ik heb bepaalde lessen geleerd die ik weer kan gebruiken. Geduld hebben is er daar zeker een van."

Dat zal nog wel nodig zijn: een halfjaar lang speelde hij amper, waardoor hij weinig wedstrijdritme heeft. "Het is logisch dat ik moet opbouwen", zegt Misehouy, die weet dat Rick Kruys hem in zal zetten wanneer nodig. "Hij weet wat het beste is voor het team en voor mij."

"In de minuten die ik krijg, probeer ik 100 procent te geven. Al is het in de spits, als linksbuiten of op het middenveld. Ik probeer mijn best te doen. Maar natuurlijk ben ik hier gekomen om een basisspeler te worden. 100 procent", vervolgt hij.