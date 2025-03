Mislintat-aankoop denkt aan terugkeer bij Ajax: "Waarschijnlijk"

In een interview met het Kroatische Sportske Novosti laat Sosa weten dat zijn toekomst nog onzeker is. "Torino heeft een koopoptie, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk keer ik terug naar Ajax. Of ik daar blijf of een andere optie zoek, is nog open."

Sosa heeft bij Ajax nog een contract tot 2028. De vraag is of hij wel onderdeel uitmaakt van de plannen in Amsterdam. De Kroatische linksback staat zelf open voor een langer verblijf in Turijn, maar dan moet er wel wat veranderen. "Als ik blijf spelen, is Torino zeker een optie. Maar als ik net als de afgelopen maand weinig minuten maak, dan zoek ik liever iets anders."

In de zomer van 2023 werd Sosa door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De 27-jarige verdediger slaagde er echter niet in om bij Ajax indruk te maken. Sosa wist zich in december in de basis te spelen bij Torino, maar nadat hij een duel tegen AC Milan miste vanwege griep, belandde hij weer op de bank.